Инвестстратег рассказал, как рост рубля сказывается на инфляции в России

Инвестстратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что укрепление рубля незначительно влияет на инфляцию из-за высоких кредитных ставок, которые импортеры, местные производители и торговые сети включают в цены, сообщает газета «Взгляд» .

«Рубль показывает редкую динамику. Доллар с высоких уровней января упал на 27%, что означает рост рубля в единицах американской валюты почти на 37%», — сказал Бахтин.

Он подчеркнул, что столь выраженного отклонения не наблюдалось с 2022 года. Сегодня курс рубля укрепляется, но не опускается ниже 80 к доллару, оставаясь около 85. Вероятно, фаза активного укрепления завершилась и пока зарубежная валюта будет балансировать на текущих уровнях либо плавно расти против рубля, то есть рубль будет падать.

Эксперт добавил, что лето — идеальное время ослабления рубля из-за роста сезонного спроса на валюту: компании готовятся к осенним закупкам, а люди — к отпускам.

Ранее российский Центробанк сохранил прогноз инфляции на 2025 год на уровне 7-8%. На заседании совета директоров регулятора ключевая ставка осталась на уровне 21% годовых.