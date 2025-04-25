Банк России сохранил прогноз инфляции в 7-8%

Российский Центробанк сохранил прогноз инфляции на 2025 год на уровне 7-8%. На заседании ключевая ставка остается на уровне 21% годовых, сообщается на сайте ЦБ РФ .

В период с января по март 2025 года рост цен уменьшился до 8,3%. При этом в четвертом квартале 2024 года он был выше — 12,9%.

Согласно прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция в 2025 году уменьшится до 7-8%. В 2026 году показатель может вернуться к показателю 4%.

Ранее сообщалось, что инфляция «для бедных» растет быстрее, чем общая.