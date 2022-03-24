РИАМО - 24 мар. Совет безопасности ООН не поддержал гуманитарную резолюцию России, касающуюся Украины. Основные тезисы документа – требование о прекращении огня и эвакуации мирных жителей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Для принятия резолюция должна была набрать 9 из 15 голосов членов Совбеза, но за нее проголосовали только Россия и Китай. При этом ни одна страна не высказалась против резолюции. Воздержались США, Великобритания, Франция, Индия, ОАЭ, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия начала спецоперацию на Украине после того, как стала понятна неэффективность мирных способов разрешения ситуации на Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она также направлена на защиту жителей Донбасса.

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