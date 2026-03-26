Названы условия, при которых актриса Эрчел может оказаться в тюрьме за наркотики

Турецкий адвокат Айшегюль Полат рассказала, что в отношении актрисы Ханде Эрчел может быть применен арест, если тест на наркотики даст положительный результат и появятся весомые улики, сообщает РИА Новости .

По словам юриста, пока подтвержденных фактов в деле нет. Актриса проходит как подозреваемая. В ее отношении выдан ордер на задержание, но Эрчел находится за границей, поэтому пока не задержана. Обычно в таких случаях задержание происходит сразу по прибытии в Турцию — подозреваемого доставляют на допрос и на экспертизу.

«Прокуроры могут потребовать ареста Эрчел в случае позитивного результата теста и наличия улик. На данный момент никаких оснований для содержания Эрчел в тюрьме под стражей нет», — рассказала Полат.

Ранее звезду турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и ее бывшего возлюбленного Хакана Сабанджи заподозрили в причастности к делу о хранении наркотиков и сутенерстве. По нему задержаны 14 из 16 подозреваемых. Актриса находилась за рубежом на учебе и заявила, что готова помогать следствию.

