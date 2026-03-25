В Турции выдали ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

Турецкие правоохранители планируют арестовать звезду популярного сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и ее бывшего возлюбленного Хакана Сабанджи, сообщает Baza .

Актрису и ее экс-бойфренда подозревают в причастности к делу о хранении наркотиков и сутенерстве. Сейчас по нему задержаны 14 из 16 подозреваемых. Среди задержанных — директора главных турецких футбольных клубов, модели и звезды кино.

Эрчел и Сабанджи — единственные, кого пока что не поймали правоохранители. Главная прокуратура Стамбула уже выдала ордер на их арест. Подозреваемых не смогли задержать вместе с остальными, так как звезды находились за границей.

Актриса уже прокомментировала ситуацию. Она заявила, что за рубежом находилась по учебе и уже вернулась на родину. Она намерена всячески помогать следствию.

Эрчел также снималась в лентах «Дочери Гюнеш», «Кольцо», «Азизе», «Совершенно другой», «Оставь это ветру».

