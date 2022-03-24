РИАМО - 24 мар. Полеты в аэропорты на юге и в центральной части России ограничены до 03:45 (по московскому времени) 1 апреля. Ранее ограничения были продлены до 26 марта, сообщается на сайте Росавиации.

Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Рейсы в других аэропортах страны, в том числе международных, осуществляются в штатном режиме.

Авиакомпаниям рекомендуют использовать для перевозок альтернативные маршруты – Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.