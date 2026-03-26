Климатолог Терешонок спрогнозировал начало купального сезона в Москве

Купальный сезон в Москве и Центральной России может начаться в середине июня. Об этом заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок, сообщает ТАСС .

По словам климатолога, традиционно сезон открывается, когда вода прогревается до 18–20 градусов.

«Купальный сезон в Москве и Центральном регионе наступает обычно в середине июня, когда температура воды прогревается до 18-20 градусов», — отметил Терешонок.

Исходя из текущей погодной динамики, в этом году купальный сезон может наступить в привычные сроки или чуть раньше, добавил климатолог.

