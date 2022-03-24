РИАМО - 24 мар. ООО «ЦМПТ» приступило к работам по рекультивации закрытого полигона твердых коммунальных отходов «Ядрово» в Волоколамском округе. Рекультивация завершится в конце 2023 года, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Контракт с новым подрядчиком подписали 22 марта. На следующий день компания начала проведение необходимых мероприятий.

«Ситуация находится на постоянном контроле нашего министерства ЖКХ, мы тщательно следим за исполнением взятых подрядчиком на себя обязательств», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Рекультивация будет проводиться в строгом соответствии с проектом, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы и утвержденным областным Минэкологии.

Контракт с прежним исполнителем - ООО «ГЕОС» расторгли в одностороннем порядке, поскольку организация не приступила к работам. Компанию признали недобросовестным поставщиком.

Полигон «Ядрово» закрыли в конце 2020 года, с тех пор он не принимает отходы. В 2021 году земельные участки, на которых располагается «Ядрово», были переданы госучреждению «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба», подведомственному МинЖКХ. МОС АВС выступает госзакачиком работ по рекультивации полигона.