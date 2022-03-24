РИАМО - 24 мар. ООО «ЦМПТ» приступило к работам по рекультивации закрытого полигона твердых коммунальных отходов «Ядрово» в Волоколамском округе. Рекультивация завершится в конце 2023 года, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.
Контракт с новым подрядчиком подписали 22 марта. На следующий день компания начала проведение необходимых мероприятий.
Рекультивация будет проводиться в строгом соответствии с проектом, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы и утвержденным областным Минэкологии.
Контракт с прежним исполнителем - ООО «ГЕОС» расторгли в одностороннем порядке, поскольку организация не приступила к работам. Компанию признали недобросовестным поставщиком.
Полигон «Ядрово» закрыли в конце 2020 года, с тех пор он не принимает отходы. В 2021 году земельные участки, на которых располагается «Ядрово», были переданы госучреждению «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба», подведомственному МинЖКХ. МОС АВС выступает госзакачиком работ по рекультивации полигона.
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