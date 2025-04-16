В Подмосковье подвели итоги фестиваля-конкурса театральных коллективов

Лингвистической школе городского округа Люберцы состоялся финал фестиваля-конкурса театральных коллективов, который проходил в рамках областного конкурса детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии». В нем приняли участие 38 обучающихся из 19 городских округов Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Победителями конкурса актерского мастерства в младшей категории стали Варвара Шемякина из городского округа Богородский, участница театрального коллектива «Звезды», и Александр Яковлев из Образцовой театральной студии «Кульминация» городского округа Балашиха. В старшей категории победили Артем Кудряшов, участник студии «Сказка» городского округа Богородский, Евгения Ращевская из театральной студии «Улица Мира» городского округа Луховицы и Ольга Коломенская из школьного театра «Ходячий замок» городского округа Жуковский.

В номинации «Дебют» первое место занял школьный театр «Ходячий замок» г. о. Жуковский, второе место досталось театру «Мозаика» из г. о. Лобня, а также школьному театру гимназии № 6 из г. о. Пушкинский и школьному театру «Маски» из г. о. Богородский. Третье место разделили коллектив 8 «И» класса из г. о. Домодедово, театральная студия «Арт. Сфера» из г. о. Серпухов, Театральная студия «Среда» из г. о. Электросталь и коллектив «Звезды» из г. о. Богородский.

В номинации «Развитие» первое место занял детский театр «Белые лилии» из г. о. Электросталь, второе место — театральная студия «Улица Мира» из г. о. Луховицы, Музыкальный театр «Алые паруса» из г. о. Орехово-Зуевский, Творческая мастерская «C’est la vie» из г. о. Павлово-Посадский и Театральная студия «БРАВО» из г. о. Богородский.

В номинации «Класс» первое место занял коллектив «Театральные ступеньки» из г. о. Лотошино и Театральная студия «Сказка» из г. о. Богородский, второе место — Образцовая театральная студия «Образ» из г. о. Люберцы, третье место — Образцовая театральная студия «Фантазия» из г. о. Шатура, Школьный театр «АзъАрт» из г. о. Талдомский и Образцовая театральная студия «Кульминация» из г. о. Балашиха.

В номинации «Кукольный спектакль» первое место занял Театр кукол «Антошка» из г. о. Люберцы, второе место — Детский театр кукол «Бамбоккио» из г. о. Сергиево-Посадский.

В пресс-службе ведомства добавили, что фестиваль-конкурс направлен на приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, поиск и открытие новых талантливых детей, воспитание художественного и эстетического вкуса детей и молодежи, привлечение их к активной творческой жизни.

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