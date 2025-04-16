сегодня в 13:23

В Красногорске объявлен конкурс на благоустройство озера

Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство территории возле озера Торфянка в городском округе Красногорск. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство объекта: Озеро Торфяное в пгт Нахабино, г. о. Красногорск». Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 2,3 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.