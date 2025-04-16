В Чехове устранили потоп в деревне Чепелево

В деревне Чепелево муниципального округа Чехов произошло подтопление талыми водами. Для ликвидации последствий на место прибыли спасатели «ЧеховСпас» и «Мособлпожспас», сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.

В работе по ликвидации приняли участие 19 человек и 5 единиц техники. Специалисты развернули систему дренажного водоотведения. Утром уровень воды составил 20–30 см, в тупиковых частях улиц — 25 см. В том числе на место выехали сотрудники администрации округа.

Заместитель главы м. о. Чехов Александр Ротнов рассказал, что подтопление участка произошло из-за установленного дренажа собственника. Когда вода достигла максимального значения, дренажная система не справилась.

«Вчера около 10 вечера уровень воды был 60 см. Благодаря совместным усилиям МЧС и сотрудников администрации была сделана траншея для быстрой откачки воды. Сегодня уровень воды стал до 5 см», — отметил Ротнов.

Специалисты установят дополнительные дренажи, чтобы полностью устранить последствия стихии. Оперативная группа и профильные специалисты продолжают работать. Пока жители подтопленных участков временно переедут к родным и близким.

Ранее в Сети появилось видео, как зеленая вода разлилась по улицам. Передвигаться там теперь возможно только на лодках. По предварительным данным, уровень воды поднимался более чем на полметра.