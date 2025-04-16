Спортсменка Подмосковья стала победителем международного турнира по боксу

Подмосковная спортсменка Ангелина Витова выиграла престижный международный турнир по боксу «Великий шелковый путь». Спортсменка из Королева провела в рамках соревнований два поединка в весовой категории 70 кг, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинальном бою Ангелина Витова одержала уверенную победу единогласным решением судей над Азизой Иссиной из Казахстана. В финале представительница Московской области встретилась с соперницей из Нигерии Патрисией Мбата и в упорном бою одержала победу раздельным решением судей.

В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из Азербайджана, Нигерии, Таджикистана, Узбекистана, Камбоджи, Черногории, Кыргызстана, Грузии, Казахстана и России. Боксеры состязались в 13 весовых категориях. Международный турнир по боксу «Великий шелковый путь» прошел с 11 по 15 апреля в Баку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.