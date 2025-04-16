В Подмосковье около 60 дорог опорной сети приведут в нормативное состояние

В 2025 году дорожники Московской области приведут в нормативное состояние 57 региональных дорог, входящих в опорную сеть региона. Всего работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проведут на 140 участках — на части из них обновят покрытие, а также обустроят ограждения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Опорная сеть — это транспортный каркас страны, по которому обеспечивается основной объем перевозок грузов и пассажиров. В Подмосковье более 220 дорог входят в опорную сеть.

«В этом сезоне планируется отремонтировать покрытие на 81 участке региональных дорог, на 23 участках обустроить тросовые ограждения, еще на 36 участках — установить металлические барьерные ограждения. Это позволит повысить безопасность и комфорт участников движения на основных подмосковных шоссе, а также на дорогах в черте и за пределами населенных пунктов в 35 округах Подмосковья», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, специалисты «Мосавтодора» к осени отремонтируют покрытие на ряде дорог, в том числе на Носовихинском, Рогачевском, Можайском, Осташковском и Северном шоссе.

Тросовые ограждения появятся на участках Волоколамского, Пятницкого, Каширского и Егорьевского шоссе, а металлическими барьерными ограждениями обустроят участки Ильинского, Наро-Фоминского, Фряновского и Лыткаринского шоссе и другие дороги опорной сети.

В ведомстве отметили, что приведение в нормативное состояние участков региональных дорог, входящих в опорную сеть и обеспечивающих бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства страны, — одна из ключевых задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». До конца 2030 года доля дорог опорной сети в Подмосковье в нормативном состоянии должна составлять не менее 92,5%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.