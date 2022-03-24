РИАМО - 24 мар. С 1 апреля в Москве начнут работать ярмарки выходного дня, где свою продукцию представят фермеры из регионов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ярмарки будут открыты по пятницам, субботам и воскресеньям. Каждую неделю на них будут привозить продукты из 40 регионов страны.

Самое большое количество ярмарок откроется в Центральном, Восточном и Юго-Западном округах Москвы. Торговые городки организуют на Комсомольском проспекте, улице Щепкина, Измайловской площади, Дубравной улице, улице Новинки, Тарусской улице и других.

Ярмарки выходного дня функционируют в столице уже около 40 лет. На них можно купить свежие фрукты и овощи, молочную и мясную продукцию. Перед продажей все товары проходят тщательный санитарный контроль.