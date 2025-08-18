Зеленский считает, что Украине не стоило оставлять вопрос Крыма

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил на призыв главы США Дональда Трампа отказаться от территориальных претензий на полуостров Крым и сказал, что стране «не следовало отказываться» от него еще в 2014 году, сообщает РИА Новости .

Трамп ранее отметил, что президент Украины может завершить конфликт практически немедленно, если захочет. Это произойдет через отказ от Крыма и от согласия на невступление страны в НАТО.

«Крым не следовало оставлять тогда», — уточнил Зеленский на странице в соцсети Х.

Кроме того, украинский лидер заявил, что он якобы хочет завершить конфликт с РФ «быстро и надежно». По его словам, мир должен быть долгосрочным.

Ранее Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом. Переговоры начнутся в 20:15 по местному времени (03:15 мск).