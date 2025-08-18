Врач Филева: затяжная аллергия на пыльцу может перейти в астму

Если насморк, чихание и зуд в глазах длятся дольше месяца, то аллергия переходит в хроническое воспаление и повышает риск осложнений, включая бронхиальную астму, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Летний сезон цветения многие аллергики пытаются пережить на силе воли, отказываясь от терапии и надеясь, что симптомы пройдут сами собой. Однако такой подход может привести к серьезным осложнениям — от хронического синусита до бронхиальной астмы. Важнее не интенсивность проявлений, а их продолжительность», — предупредила Филева.

По ее словам, пациенты с легкими эпизодическими симптомами (до пяти дней в месяц) действительно могут обойтись промыванием носа. Но если человек ежедневно просыпается с заложенным носом, часто кашляет по ночам или замечает свистящее дыхание, нужно принимать меры.

«Особенно опасно игнорировать детскую аллергию — у детей всего за 2–3 сезона может развиться стойкая бронхиальная гиперреактивность. В группе риска также находятся люди с атопическим маршем (у кого в анамнезе были дерматит или пищевые аллергии) — у них поллиноз часто прогрессирует быстрее. Под ударом и жители городов — смесь пыльцы с выхлопными газами создает агрессивные аллергенные комплексы», — отметила врач.

Она добавила, что лечат аллергию при помощи аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), которую начинают зимой. В период цветения спасаться придется спреями и фильтрами для носа, антигистаминными препаратами и поддержанием чистоты дома.