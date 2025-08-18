сегодня в 07:28

В России за ночь ликвидировали 23 беспилотника ВСУ

Этой ночью над семью регионами РФ, Черным и Азовским морями перехватили 23 дрона противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Это произошло с 20:00 17 августа до 06:00 18 августа. Аппараты сбили дежурными средствами ПВО.

Восемь БПЛА уничтожили над Тамбовской областью, пять — над Азовским морем, по два — над Черным морем, Белгородской и Ростовской областями, по одному — над Курской, Воронежской областями, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее из-за украинского обстрела в Белгородской области пострадали три человека, в том числе 13-летняя девочка.