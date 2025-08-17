Из-за обстрелов ВСУ под Белгородом пострадали три человека, в том числе ребенок

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе очередной атаки на Белгородскую область ранили трех местных жителей, в том числе 13-летнюю девочку, она попала в больницу с баротравмой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина получил минно-взрывную травму при обстреле села Никитское Борисовского района. Пострадавшего с многочисленными осколочными ранениями доставили в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, состояние мужчины оценивается как тяжелое.

«В Белгородском районе мама и ее 13-летняя дочь получили баротравмы. Они были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние девочки как средней степени тяжести. Женщина отпущена на амбулаторное лечение», — рассказал Гладков в своем Telegram-канале.

Также обстрелу со стороны ВСУ подверглись и другие населенные пункты, в том числе села Нечаевка, Ясные Зори и Октябрьский. В Шебекине от удара дрона загорелась «ГАЗель». Еще в ряде населенных пунктов повреждены частные дома, ограждения и личные автомобили граждан. Информации о других пострадавших пока не поступало. На местах происшествия работают оперативные службы.