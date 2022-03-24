РИАМО - 24 мар. Работа французской компании Renault, занимающейся производством автомобилей, приостановлена в России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее компания была вынуждена остановить свою деятельность в Москве из-за проблем с логистикой и недостатка комплектующих для сборки. Накануне столичное предприятие возобновило выпуск авто, но теперь Renault ставит на паузу все операции в стране.

По информации издания Reuters, решение о приостановке деятельности было принято в связи с проведением РФ военной спецоперации на Украине.

Проблемы с комплектующими ранее повлияли на работу компании «АвтоВАЗ». Ее заводы в Тольятти и Ижевске временно не выпускают автомобили.

Компания Oriflame приостановит ряд инвестиций в России>>