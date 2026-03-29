ФНС не дремлет: счета россиян начнут блокировать с мая

Юрист: счета россиян без декларации дохода за 2025 год могут заблокировать в мае

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 20 мая 2026 года получит право останавливать финансовые операции по банковским счетам граждан России, не отчитавшихся вовремя о своих доходах за 2025 год. Об этом сообщила юрист, входящая в научно-экспертный совет Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева, пишет РИА Новости .

По словам эксперта, блокировка счетов может быть применена к лицам, пропустившим срок подачи декларации. Это право у налогового органа возникает спустя 20 рабочих дней после окончания отчетного периода, завершившегося 30 апреля 2026 года, и действует в течение трех лет.

Мучараева перечислила основные ситуации, требующие самостоятельного декларирования доходов: продажа недвижимости, находившейся в собственности менее установленного минимального срока; получение ценных подарков от лиц, не являющихся близкими родственниками; выигрыш в лотерею на сумму от четырех тысяч рублей; сдача имущества в аренду, а также получение средств из зарубежных источников.

Юрист дополнила, что форму 3-НДФЛ обязаны предоставлять не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты с собственными кабинетами, а также некоторые другие категории.

Мучараева также напомнила о ключевых датах: саму декларацию необходимо подать не позднее 30 апреля 2026 года, а уплатить рассчитанный в ней налог можно до 15 июля того же года.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля вступают в силу новые правила расчета показателя долговой нагрузки. Кредитные организации больше не смогут опираться на справки по форме банка и устные подтверждения доходов клиентов.

