Капитан запаса Шарин объяснил, зачем нужна программа «Герои Подмосковья»

Программы переподготовки ветеранов появились не случайно — их создание стало ответом на призыв верховного главнокомандующего Владимира Путина привлекать опытных военных к работе в гражданских отраслях. Об этом рассказал участник программы «Герои Подмосковья», капитан запаса Максим Шарин.

По его словам, для людей, прошедших службу, крайне важно найти свое место в мирной жизни и продолжать приносить пользу обществу. Особую остроту этот вопрос приобретает на фоне продолжающихся боевых действий.

«Если говорить, зачем такие программы вообще нужны, то, на мой взгляд, все началось с посыла верховного главнокомандующего о том, что опыт ветеранов нужен в гражданской сфере. Для любого ветерана это важно — найти себя, быть полезным. Особенно когда боевые действия продолжаются, и есть ощущение, что ты должен продолжать приносить пользу», — рассказал Шарин.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.