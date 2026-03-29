«Санта-Барбара» в Челябинске: двух любовников обязали выплатить друг другу по 50 тыс
Фото - © сгенерировано ИИ
В Челябинске состоялся суд над двумя поссорившимися любовниками. Их обязали выплатить друг другу по 50 тыс. рублей, сообщает Baza.
Парочка состояла в тайных отношениях, причем у обоих были вторые половинки. Роман на стороне продлился недолго, вскоре любовники поругались. В качестве мести девушка переслала интимную переписку с экс-возлюбленным его жене. В ответ тот отправил такие же сообщения мужу девушки.
После этого бывшие любовники подали друг на друга в суд. Они потребовали по 1 млн рублей в качестве моральной компенсации. Суд первой инстанции встал на сторону мужчины и обязал девушку выплатить 50 тыс. рублей, так как она раскрыла измены супруге своего бывшего любовника еще в кафе, где ее могли услышать посторонние.
Апелляция решила, что мужчина тоже виноват, и обязал выплатить его 50 тыс. рублей, так как экс-любовник показывал интимные фотографии девушки не только ее супругу, но и участковому, и даже мировому судье.
При этом прежнее решение сохранилось в силе, но мужчина все равно оказался не согласен с тем, что и ему придется выплачивать компенсацию. Он обратился в кассацию, утверждая, что муж девушки был в курсе их отношений. Якобы она не понесла никакого ущерба.
Кассационный суд еще раз изучил все факты и решил, что в этой ситуации виноваты оба любовника. Теперь они должны выплатить друг другу по 50 тыс. рублей.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.