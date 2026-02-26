Чтобы не пересеклась с женой: в Кирове любовница нашла маячок слежения в авто

Жительница Кирова благодаря уведомлениям на iPhone обнаружила в своем автомобиле устройство для слежки. По мнению девушки, это мог сделать бывший любовник, чтобы она не пересеклась с его женой, сообщает Baza .

История началась в январе прошлого года. Валерия и Дмитрий (имя изменено) встречались примерно полгода, пока в их отношениях не начался абьюз. Из-за этого девушка приняла решение уйти, заблокировала его во всех соцсетях и прекратила общение. Казалось, что на этом все закончилось.

Однако почти сразу после расставания на экране смартфона появилось предупреждение: рядом обнаружено чужое устройство — наушники Hook. Валерия проигнорировала сообщение, предположив, что это соседские. Спасло девушку видео в интернете. Валерии попался Reels о том, как через подобные гаджеты следят за людьми.

После очередного уведомления девушка решила проверить автомобиль. Со звуковым поиском Лера услышала слабый писк и вибрацию в районе рамки госномера. Внутри оказался GPS-трекер, похожий на обычную пластиковую карточку. Затем она решила узнать больше о своем экс-возлюбленном. Оказалось, что Дмитрий давно женат.

Валерия считает, что трекер был нужен, чтобы она случайно не пересеклась с его женой. Девушка написала заявление в полицию.

