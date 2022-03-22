РИАМО - 22 мар. Шведская косметическая компания Oriflame заявила о сокращении отдельных операций в России, в том числе о приостановлении инвестиций в маркетинг, тренинги и мероприятия на территории РФ. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

В сообщении отмечается, что Oriflame также приостанавливает возможность приобретения своей продукции незарегистрированными покупателями через персональный онлайн-магазин.

При этом партнеры компании Oriflame в России могут продолжать вести деятельность с учетом объявленных изменений.

Ранее о приостановке деятельности в России объявили компании Coca-Cola, McDonald’s, IKEA, Starbucks, Adobe и другие.

Такие решения были приняты ими на фоне экономических антироссийских санкций Запада и ЕС. Санкции были введены после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.