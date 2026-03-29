50-летняя женщина за рулем Nissan сбила двух школьниц в Омске

В Омске автомобиль марки Nissan на большой скорости совершил наезд на двух подростков, находившихся на тротуаре. За рулем транспортного средства находилась 50-летняя женщина, момент аварии попал на видео, сообщает Telegram-канал «112» .

Авария с двумя пострадавшими девочками произошла 28 марта в Амурском поселке. Женщина-водитель, выполнявшая поворот, не уступила дорогу автомобилю Kia и вылетела на тротуар, где стояли две 14-летние школьницы.

Судя по опубликованным кадрам, женщина могла пытаться избежать столкновения с автомобилем, поэтому вывернула руль. Однако это действие привело к вылету на пешеходную зону.

Обе пострадавшие госпитализированы в больницу. Девочкам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По факту происшествия прокуратура области начала проверочные мероприятия.

