76-летняя чемпионка лыжной гонки в Нововоронино рассказала о воле к жизни и любви к спорту

Любовь увлеклась лыжами в 2009 году после долгого перерыва и перенесенного инфаркта и инсульта. Спорт помог ей встать на ноги — благодаря лыжам удается поддерживать хорошую физическую форму и здоровье.

Она часто приезжает в Нововоронино тренироваться. Тренируется каждые три дня: один день — перерыв, и снова на лыжи.

Любовь объездила всю страну, посещая различные соревнования, а также участвовала в международных стартах. Четырежды становилась чемпионкой Кубка мира мастеров по лыжным гонкам, чемпионкой России. Ей по силам преодолеть даже марафон в 50 км в свои 76 лет. Вот и в этой гонке в Нововоронино 28 марта она заняла первое место среди женщин в своей возрастной категории, пройдя пять километров.

Сейчас Любовь готовится лететь на очередные соревнования в Ханты-Мансийск. Там она примет участие в XIII Югорском лыжном марафоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев. 30.01.25