В Нововоронино закрыли сезон лыжной гонкой

В Нововоронино состоялись открытые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Калмыкова», собравшие на трассе спортсменов разных поколений — от самых юных (2020 года рождения) до возрастных участников (старше 70 лет).

Организаторы подготовили дистанции свободным стилем, представляющие собой круги по пересеченной местности. На трассу вышли свыше 300 человек: профессионалы и любители, представители клубов Московской области и участники из других регионов.

Всех участников разделили на возрастные группы и дистанции.

Однако яркое солнце ускорило таяние снега, поэтому старты всех категорий прошли динамично, менее чем за час. Несмотря на это, трасса оставалась комфортной для прохождения. Более 30 спортсменов завоевали комплекты медалей, а все участники получили большое удовольствие от гонки.

Эта гонка закрыла зимний сезон 2025-2026.

Лыжная трасса в Нововоронино существует с 1980 года и была создана руками военнослужащих местного гарнизона. Иван Калмыков был основным идейным вдохновителем того времени. Под его началом в советские годы сформировали основной костяк лыжников, который своими руками создавал и поддерживал эту лыжную трассу.

Жизнь Ивана Петровича прервалась на лыжных соревнованиях, проводимых по случаю окончания сезона в 2002 году. После финиша ему стало плохо. Товарищи прямо на щитах «старт/финиш» донесли его до местной санчасти. Но врачи, к сожалению, уже не смогли его спасти. После этого несчастного случая было принято решение ежегодно проводить закрытие сезона лыжной гонкой в память о его имени в благодарность за труды и созидание на лыжной трассе.

