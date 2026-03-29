ВС РФ ударили по местам хранения украинских ракет «Фламинго»

Вооруженные силы России (ВС РФ) провели масштабные атаки по критическим элементам оборонного комплекса Украины. Целями стали, в частности, авиабазы, где размещается техника западных стран, и хранилища ракетных комплексов «Фламинго», об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные ударили по объектам, расположенным в 143 локациях. Это привело к дезорганизации функционирования жизненно важных центров логистики и командования противника.

По данным оборонного ведомства, средствами оперативно-тактической авиации, беспилотников-ударников, а также ракетно-артиллерийскими подразделениями ВС РФ уничтожена авиатехника на аэродромах, а также поражено место складирования крылатых ракет «Фламинго» с большой дальностью полета.

Согласно отчету, под удары попали также инфраструктурные объекты энергетики и транспорта, которые в своих целях используют Вооруженные силы Украины, а также позиции для запуска дальних БПЛА и районы временного размещения зарубежных военных специалистов.

