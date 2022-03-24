РИАМО - 24 мар. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков и слабый ветер, сообщается на сайте «Метеоновости».

Столичный регион будет находиться под влиянием ложбины северо-восточного циклона.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 10 до плюс 12 градусов, по Московской области — от плюс 7 до плюс 12 градусов. Такие показатели выше нормы на 7-8 градусов.

Атмосферное давление ожидается высоким, ближе к середине дня оно составит 750 мм рт. ст. Относительная влажность около 20%, содержание кислорода в воздухе в дефиците. Эти факторы могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

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