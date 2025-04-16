Android-смартфоны будут автоматически перезагружаться после 3 дней бездействия

В устройствах, функционирующих на операционной системе Android, была внедрена новая функция безопасности, которая автоматически осуществляет перезапуск гаджетов, пребывавших в состоянии «блокировки» в течение трех суток подряд, сообщается на сайте американской корпорации Google.

Функция будет включена в обновление Google Play Services версии 25.14, которое ожидается в ближайшее время. Обновление доступно для смартфонов и планшетов, но не распространится на автомобили, телевизоры и WearOS.

Автоматический перезапуск переводит устройство в режим «Перед первой разблокировкой» (BFU), где данные шифруются, а биометрическая аутентификация отключается до ввода пользователем PIN-кода или пароля.

Ранее клиентов Сбербанка призвали обновить мобильное приложение на смартфонах с операционной системой Android. На сегодняшний день самой актуальной версией приложения банка является 16.6.0.