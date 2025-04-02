Сбербанк призвал обновить мобильное приложение для Android

Клиентов Сбербанка попросили обновить мобильное приложение на смартфонах с операционной системой Android в связи с тем, что устаревшие версии перестают работать, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на колл-центр банка.

«Старые версии приложения отключаются постепенно, в зависимости от версии. Сейчас массово поступают уведомления (от банка — ред.) с просьбой обновить приложение», — заявили в службе поддержки Сбербанка.

Некоторые пользователи уже не могут открыть приложение. Вместо своих счетов и карт они видят уведомление о необходимости обновить программное обеспечение до новой версии.

На сегодняшний день самой актуальной версией мобильного приложения Сбербанка является 16.6.0. При возникновении трудностей при обновлении рекомендуется обратиться за помощью в любое отделение банка в своем населенном пункте.