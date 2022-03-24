РИАМО - 24 мар. Сегодня во многих странах отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом и Международный день борьбы с депрессией. А в России отмечают День штурманской службы ВВС.

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Дата связана с днем, когда немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза, это произошло в 1882 году. В 1905 году он получил Нобелевскую премию в области медицины.

Туберкулез является инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. Без лечения человек, заболевший активной формой туберкулеза, может заразить в среднем 10-15 человек. Туберкулез в мире является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней.

Международный день борьбы с депрессией

Праздник появился для привлечения внимания людей к проблемам психического здоровья. Его отмечают психологи, психотерапевты, врачи-психиатры, студенты медвузов профильных специальностей, работники соцслужб, помогающие справиться с психологическими проблемами.

Депрессия является самым распространенным психическим расстройством, при котором у больного пропадает интерес к жизни, снижается самооценка и трудоспособность, преобладает плохое настроение, подавленность и сильное чувство вины. По мнению врачей, это серьезное заболевание, которое требует профессионального лечения.

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

Дату данного дня утвердила Генеральная ассамблея ООН в 2010 году. Он связан с датой убийства архиепископа города Сан-Сальвадора Оскара Арнульфо Ромеро, который выступал против бедности, социального неравенства, убийств и пыток в Сальвадоре.

Международный день проводится, в первую очередь, для того, чтобы почтить память жертв грубых и систематических нарушений прав человека, а также напомнить о важности права на установление истины и на справедливость. Кроме того, в этот день проводятся мероприятия, призванные отдать дань уважения тем, кто посвятил жизнь борьбе за права человека или пал в этой борьбе.

День штурманской службы ВВС России

Е. Бебех. В. Кривко. А. Кобизский

В этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции (ЦАНС). Связанный с этой датой День штурмана Военно-воздушных сил появился в России в 2000 году.

Большой вклад в развитие штурманской службы ВВС на начальном этапе ее становления в СССР внес Борис Стерлигов, которого по праву называют отцом-основателем штурманской службы.

Основной задачей штурманской службы является обеспечение высокой точности и надежности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.