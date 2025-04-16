В Перми охранник умер от ужаса, наблюдая, как стаффорды разрывают прохожего

Baza: в Перми охранник умер, когда смотрел за нападением стаффордов на прохожего

В Перми два стаффорда набросились на случайного прохожего и сильно его покусали. За всем происходящим наблюдал охранник, которому стало так плохо, что он умер, сообщает Baza .

Хозяин привязывал своих собак около компании «Авиадвигатель», куда он пришел на собеседование. В один момент псы сорвались с привязи и напали на случайного мужчину.

Во время схватки, продолжавшейся несколько минут, прохожему буквально искромсали руки. Для его спасения собралась целая толпа, и общими усилиями людям удалось отбиться от псов, применив огнетушитель.

За нападением стаффордов наблюдал охранник здания. От этой картины ему стало так плохо, что он упал и впоследствии умер в машине скорой помощи.

Мужчина, переживший нападение псов, доставлен в больницу.