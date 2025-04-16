Выход российских маркетплейсов на международные рынки не повлияет на цены в РФ

Российские маркетплейсы намерены активно выходить на международные рынки. Однако это никак не отразится на ценах в России, потому что товар, продаваемый площадками, будут везти напрямую из Китая. При этом есть вероятность, что, например, на африканском рынке товары будут стоить чуть дешевле, чем в России, заявил РИАМО глава комитета стран Африки Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Сергей Шевченко.

Важно понимать, что основная цель международной экспансии российских маркетплейсов — развитие торговых услуг для иностранных потребителей. При этом сами маркетплейсы уже давно работают с импортными товарами, поставляемыми как из стран СНГ, так и из дальнего зарубежья, говорит он.

«Но польза для россиян, для всей страны при выходе российских маркетплейсов, например, на африканский рынок все же будет — как с политической, так и с экономической точек зрения. Мы будем иметь огромный массив данных и понимать, что хочет африканский потребитель. Имея такой рынок, вполне возможно, что в России будут открываться новые производства. Это может привести к экономическому росту и увеличению количества рабочих мест», — отметил Шевченко.

Использование таких площадок для параллельного импорта маловероятно, так как маркетплейсы в основном занимаются товарами широкого потребления, добавил эксперт.