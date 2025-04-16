Молодым педагогам рассказали, как начать успешную карьеру

Эксперт Гончарук: первые 2 года работы педагога в школе будут очень сложными

Первоочередная задача, по ее словам, — найти подходящее образовательное учреждение, где начинающий специалист почувствует себя частью команды, сможет наладить контакт с руководством, ведь многие профессиональные вопросы решаются именно в кругу коллег.

«Первые два года работы в школе будут очень сложными. Самое главное — найти не только единомышленников внутри образовательной организации, но еще и вне ее. Есть педагогические сообщества в каждом регионе, главное знать, как в них вступить, где найти поддержку», — отметила Гончарук.

Она добавила, что юному преподавателю необходимо ощущать поддержку и осознавать, что он не один в своей профессии. Важно также воспринимать собственные промахи как опыт, извлекая уроки и стремясь не повторять их в будущем.

Успешные педагоги, посвятившие себя профессии, — это будущее России, подчеркнула эксперт. Именно с таким настроем молодой учитель должен начинать свою карьеру, заключила Гончарук.