РИАМО - 23 мар. Объявлены электронные торги по продаже одноэтажного кирпичного здания площадью 153 кв. м с земельным участком (716 кв. м) по адресу: Орехово-Зуевский округ, д. Савинская, д. 18а, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Начальная цена продажи лота составляет 2 838 692,06 рубля без учета НДС.

В районе, где расположено здание с участком, отлично развита инфраструктура. В шаговой доступности есть школа, детский сад, дом культуры, магазины и аптека. В пешей доступности - остановки общественного транспорта «Грибчиха» и «Савинская», которые обеспечивают регулярное транспортное сообщение с городами Орехово-Зуево и Шатура.

Выгодное расположение данного имущественного комплекса создает условия для размещения на его территории кафе, закусочной или столовой.

Заявки на аукцион принимаются до 12 апреля на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 21000004710000000520). Торги пройдут 15 апреля.

Более детально ознакомиться с информацией о зданиях и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.