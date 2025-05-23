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Российские военные из 90-й танковой дивизии закрепились на границе Днепропетровской области, заявил военный блогер и обозреватель Юрий Подоляка в своем Telegram-канале . Ранее о выходе ВС РФ к границам этого региона сообщал телеведущий Владимир Соловьев.

«Новопавловское направление на 23.05.25: ВС РФ вышли и закрепились на границе Днепропетровщины…» — написал Подоляка.

Блогер также поздравил российских бойцов с новым успехом на поле боя.

В среду, 21 мая, Владимир Соловьев также опубликовал кадры с военнослужащими ВС России, стоявшими около колючих проволок прямо на границе Днепропетровской области. Телеведущий отмечал, что к границе вышли бойцы 90-й танковой дивизии.

Накануне, 22 мая, президент России Владимир Путин также рассказал о создании буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. Вооруженные силы РФ уже решают эту задачу, подчеркивал верховный главнокомандующий.