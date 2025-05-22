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Путин рассказал о создании буферной зоны вдоль границы с Украиной

Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства. По его словам, сейчас военнослужащие России решают эту задачу и подавляют огневые точки ВСУ, сообщает ТАСС .

«Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», — заявил российский президент.

Путин подчеркнул, что необходимо начинать ремонтировать объекты в приграничных регионах России, которые оказались разрушены из-за атак Украины. Речь идет о Курской, Белгородской и Брянской областях, сказал глава государства.

В ходе совещания Владимир Путин также заявил правительству, что нужно помогать согражданам возвращаться в их родные населенные пункты, если это позволяют требования безопасности.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин планирует посетить Донецк и Луганск.