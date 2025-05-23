Какой будет погода в июне 2025 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

Подробности о том, какой будет погода в июне 2025 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Май 2025 года запомнится жителям столичного региона аномальными холодами: 1 мая на столичный регион обрушился рекордный за последние 116 лет снегопад и все долгие майские праздники прошли под знаком этого зимнего вторжения. Однако уже совсем скоро в свой права вступит июнь — первый месяц долгожданного лета, которое, по предварительным данным, должно взять теплый реванш за неустойчивую майскую погоду.

Какой будет погода в начале июня в Москве и Подмосковье

Фото - © Наталья Волкова / Фотобанк Лори

Под конец мая в Центральной России ожидаются летние температуры — об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, уже в четверг, 22 мая, в столичный регион заглянет гребень антициклона — станет солнечно и сухо в сумерках, а в дневные часы столбики термометров начнут штурмовать отметку в плюс 20 градусов.

«В пятницу ожидается дальнейший рост температуры, днем уже будет 23 градуса, а значит, мы выходим на параметры метеорологического лета», — рассказал Тишковец.

Он также отметил, что метеорологическое лето наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха стабильно выше 15 градусов тепла. По мнению эксперта, несмотря на холодный май, смена климатических сезонов пройдет быстро и лето наступит точно в срок. Согласно наблюдениям, климатическое лето в Москве наступает 26 мая.

При этом календарное лето может начаться сразу с 30-градусной жары: в своем Telegram-канале Евгений Тишковец опубликовал кадр, на котором изображена климатическая карта мира. Судя по фото, южная половина европейской территории России попала в зону, где температура воздуха прогреется от плюс 26 до плюс 31 градуса.

«Это прогноз температуры воздуха на 31 мая. (…) В Москве +30. Приготовиться к смене климатических сезонов!» — отметил синоптик.

Прогноз погоды на июнь 2025: тепло и дожди в Московском регионе

Фото - © YuryKara / Фотобанк Лори

Согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, в первый месяц лета 2025 года Московский регион ждет в основном погода с переменной облачностью без ясных дней. Впрочем, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении почти трех недель месяца возможны дожди.

Самая холодная ночь, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут плюс 12 градусов, ожидается на 3 июня. Самая низкая дневная температура — плюс 18 градусов — ожидается 3-4 июня. Самыми теплыми ночами первого месяца лета могут стать ночи на 19–22 июня, когда столбики термометров поднимутся на 15 градусов выше нуля. А самая высокая дневная температура — плюс 22 градуса — ожидается на протяжении сразу 12 дней.

Какая погода будет на День России в Москве и Подмосковье

Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори

В июне россиян ждут долгие четырехдневные выходные (12-15 июня) в честь Дня России, который страна будет отмечать 12 июня. Согласно предварительному прогнозу Gismeteo, по ночам в эти праздничные дни столбики термометров покажут плюс 14 градусов, а днем — плюс 21-22 градуса. 12 и 15 июня ожидается переменная облачность, а 13-14 июня — пасмурная погода. При этом на протяжении всех четырех дней будут идти дожди.

Когда в Московском регионе начнется купальный сезон

Фото - © Медиасток.рф

Устойчивое тепло в Московский регион придет только с началом лета, поэтому начало купального сезона стартует не раньше середины июня, отмечал в своем Telegram-канале Евгений Тишковец.

Среднемесячная температура воздуха в июне будет с незначительным превышением климатической нормы для этого времени года, примерно на 0,5-1 градус. Однако именно в первый летний месяц климатические перекосы в Московском регионе начнут выравниваться и установится устойчивое тепло.

«Что касается купального сезона, то он не наступит с началом календарного лета — вода еще будет холодная и прогреется до нужной кондиции не раньше второй декады июня — ближе к середине месяца», — отметил синоптик.

Ожидается, что в течение июня ночные температуры воздуха будут держаться вблизи отметки в плюс 12 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 22 градусов. Осадков будет на 10-30% меньше, чем обычно, поэтому солнечных дней будет больше. В отдельные дни возможна жара с отметками на столбике термометра плюс 25-30 градусов.

Каким будет лето 2025 в Москве и Подмосковье

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

В настоящее время нельзя точно заявить, что лето в столице будет аномально жарким — об этом ранее рассказывала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик напомнила, что аномальная жара — это когда среднесуточная температура воздуха превышает норму на пять градусов. Такого в столичном регионе пока что никто не прогнозирует. При этом текущие прогнозы говорят, что температура летом окажется на 1-1,5 градуса выше нормы. Это подтверждают все модели российских и зарубежных специалистов, заключила Позднякова.