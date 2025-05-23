На 4 дня раньше обычного: в столицу пришло метеорологическое лето

Синоптик Леус: метеорологическое лето пришло в Москву на 4 дня раньше обычного

22 мая в Москве началось метеорологическое лето. К вечеру температура воздуха поднялась до 23 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Минувшей ночью было 6,2 градуса тепла. Таким образом, 22 мая среднесуточная температура воздуха составила 15,5 градусов тепла.

Превышение отметки в плюс 15 градусов говорит о том, что метеорологическое лето в Москве началось. Это произошло на 4 дня раньше климатических сроков.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе 23 мая будет от 24 до 26 градусов тепла. Возможны дождь с грозой.