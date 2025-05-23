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Гидрометцентр РФ: дождь с грозой будут в Московском регионе 23 мая

Днем 23 мая в Москве и области будет от 24 до 26 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В пятницу днем в Московском регионе будет переменная облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от 11 до 13 градусов тепла. Будет переменная облачность преимущественно без дождя. Ветер южный, юго-восточный от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее в Москве прошел град. Крупные частицы льда падали в Коммунарке в ТиНАО.