Капризы погоды: град обрушился на Москву
Град прошел в Москве днем 21 мая
Фото - © Svet / Фотобанк Лори
Столичную Коммунарку накрыло градом. Кадры непогоды публикует SHOT.
На видео запечатлено, как крупные градины падают вниз. Дороги сразу же покрываются белой пеленой, которая быстро тает, превращаясь в лужи.
В кадре также видно, как град попадает по припаркованным машинам. Раздается характерный звук.
Помимо Москвы, град выпал в Самаре и Ростовской области.
Синоптики спрогнозировали теплую, но дождливую погоду в Москве 21 мая. Температура составит плюс 18 — плюс 20 градусов.