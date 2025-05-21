Капризы погоды: град обрушился на Москву

сегодня в 16:31

На видео запечатлено, как крупные градины падают вниз. Дороги сразу же покрываются белой пеленой, которая быстро тает, превращаясь в лужи.

В кадре также видно, как град попадает по припаркованным машинам. Раздается характерный звук.

Помимо Москвы, град выпал в Самаре и Ростовской области.

Синоптики спрогнозировали теплую, но дождливую погоду в Москве 21 мая. Температура составит плюс 18 — плюс 20 градусов.