Житель Подмосковья оформил 14 займов и пытался доказать, что это мошенники

В подмосковном Лыткарине местный житель получил 14 займов и пытался доказать, что их оформили мошенники. За игнорирование платежей его приговорили к обязательным работам, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В сентябре прошлого года житель Лыткарина написал заявление в полицию. В нем он утверждал, что мошенники якобы оформили на него 14 микрозаймов. Из-за этого мужчина якобы понес ущерб в размере 163 тыс. рублей.

Правоохранители предупредили заявителя о том, что на него могут завести уголовное дело, если донос окажется заведомо ложным. Однако он, зная, что никто не получал за него микрозаймы, все равно написал заявление о преступлении.

Полицейские выяснили, что кредиты оформлял сам мужчина. Он написал заявление для того, чтобы поставить выплаты на паузу. Правонарушитель признал вину.

Суд посчитал жителя Лыткарина виновным по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Ему назначили 80 часов обязательных работ.