РИАМО - 23 мар. В Можайском округе Подмосковья семьям-участникам программы переселения из аварийных домов начали вручать первые сертификаты на приобретение новой жилплощади, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

До конца 2022 года в Можайском округе планируется переселить 11 семей (39 человек), проживающих в аварийных домах площадью 300,7 квадратных метров.

Средства сертификата можно потратить на приобретение квартиры на вторичном рынке или в новостройке, а также оплатить ими строительство дома (без земельного участка). При этом приобрести новое жилье можно в любом городе Подмосковья.

По сертификату стоимость квадратного метра составляет 83,9 тыс. рублей. Минимальная площадь жилья, из расчета которой выплачиваются средства, составляет 33,5 кв. м.

Получить сертификат могут собственники помещений в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года и включенных в областную госпрограмму переселения.