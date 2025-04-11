В Одессу направили усиление ТЦК для ужесточения мобилизации

Дополнительные силы ТЦК были направлены в Одессу из Киевской области из-за неудовлетворительных показателей мобилизации, чтобы усилить работу военкомов, сообщает РИА Новости .

Как рассказали источники в силовых структурах, плохие показатели в городе отмечены за первый квартал этого года. Поэтому 60 сотрудников ТЦК приехали в Одесскую область из Киевской области.

В Сети популярны видеоролики с силовой мобилизацией людей в ВСУ. На них представители военкоматов на Украине увозят мужчин в микроавтобусах, также зафиксированы нередкие случаи избиения задержанных и применения к ним силы.

Ранее в Ивано-Франковске сотрудник ТЦК остановил мужчину на улице, чтобы проверить военно-учетные документы. Украинец оказал сопротивление и укусил военкома за ногу.