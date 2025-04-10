Украинец укусил за ногу остановившего его сотрудника ТЦК

В украинском Ивано-Франковске сотрудник ТЦК (аналог военкомата на Украине) остановил мужчину на улице. Тот укусил военкома за ногу, сообщает РБК .

Сотрудник ТЦК хотел проверить у мужчины военно-учетные документы. В ответ на это украинец, как сказано в сообщении ТЦК, «начал оказывать физическое сопротивление».

В итоге мужчина укусил военкома за участок ноги, который «был ранен в районе боевых действий».

Украинец, укусивший сотрудника ТЦК, попытался сбежать. Но его поймали.

Оказалось, что мужчина — житель Херсонской области. У него не было военно-учетных документов с собой.

Ранее стало известно, что на Украине 49-летний сотрудник ТЦК умер от передозировки. В крови покойного нашли признаки употребления метадона.