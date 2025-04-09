В больнице Одесской области от передозировки наркотиками скончался 49-летний сотрудник ТЦК (аналог военкомата на Украине). В крови покойного нашли признаки употребления метадона, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные СМИ.

Работник территориального центра комплектования и социальной поддержки (сокращенно — ТЦК) умер в больнице Рени. Мужчина проживал в Кировограде.

Ранее украинский военком Юрий Ковалюк заявил, что «не пустит» 22-летнего сына на службу в ВСУ, потому что украинских военных «бездумно кладут батальонами». Он также утверждает, что отговаривает парней 18-24 лет от службы в армии, потому что им придется воевать в составе «мясных бригад».

Тем временем ТЦК начал разыскивать российского космонавта Алексея Зубрицкого, чтобы мобилизовать в ВСУ. Ранее Зубрицкий жил на Украине и был военным летчиком.