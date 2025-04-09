Украинский ТЦК разыскивает космонавта РФ, чтобы мобилизовать в ВСУ

SHOT: на Украине ищут российского летчика Зубрицкого, улетевшего на МКС

Украинский Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) разыскивает российского военного летчика Алексея Зубрицкого, чтобы мобилизовать его в ВСУ. Однако найти его не получается, поскольку мужчина улетел на МКС, сообщает SHOT .

Зубрицкому 32 года. Он был военным украинским летчиком.

В 2013 году Зубрицкого отправили служить в авиционное звено 204-й Севастопольской бригады. В 2014 году Крым воссоединился с РФ.

Зубрицкий остался служить на полуострове в ВС России. После этого начал подниматься по карьерной лестнице.

В период с 2014 по 2015 год Зубрицкий служил в Ростовской области. С 2015 по 2018 год был старшим летчиком авиазвена штурмового авиаполка в Краснодарском крае.

После этого получил статус кандидата в космонавты-испытатели. 8 апреля 2025 года отправился на МКС.

Киев вспомнил о существовании Зубрицкого только в марте 2025 года. Суд страны посчитал его госизменником, дезертиром, осудил на 15 лет тюрьмы. Также предписал конфисковать оставшееся на территории Украины имущество.