Начальник второго отдела Дубенского районного ТЦК Юрий Ковалюк заявил, что «не пустит» сына на службу в ВСУ, потому что украинских военных «бездумно кладут батальонами». Сам военком участвовал в боях за Артемовск (Бахмут) и признавался, что там украинцы тоже несли «очень большие потери», сообщает «Страна.ua» со ссылкой на интервью комиссара изданию «Четвертая власть».

По словам Ковалюка, в Артемовске без вести пропал его зять. Дочь военкома также служила в армии Украины, однако позже она перевелась в территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК — аналог военкоматов на Украине).

«А сын у меня в этом году закончил Львовский торгово-экономический университет. Я его не пущу в армию, это все уже, хватит. Сыну 22 года», — добавил начальник отдела ТЦК в Ровенской области.

Ковалюк также утверждает, что отговаривает парней 18-24 лет от службы в ВС Украины, если молодые люди задумываются о заключении «молодежного контракта». По словам военкома, он предупреждает кандидатов, что им придется воевать в составах «мясных бригад», где «живучесть личного состава очень низкая».