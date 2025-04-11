Можно потерять слух: почему маленьким детям вредно слушать музыку более 30 минут

Невролог: детям до 10 лет слушать музыку можно в течение 30 мин в день

Детям до 10 лет рекомендуется слушать музыку в течение получаса в день. В противном случае она превращается в фоновую нагрузку, а при большой громкости плохо влияет на слух, сообщил РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Детям до 10 лет рекомендуется слушать музыку в течение получаса в день, подросткам — в течение 60 минут. Этого достаточно для ее благотворного воздействия на психоэмоциональное состояние. Если же включать ее надолго, она начинает восприниматься как фоновый шум и становится нагрузкой», — сказала Демьяновская.

По ее словам, особенно важно учитывать громкость: при слишком громком звуке возможно повреждение слуха как у детей, так и у взрослых.

«Музыку с интенсивностью звука в 80 децибел (примерно такой уровень громкости у дверного звонка и у разговора на повышенных тонах) можно безопасно слушать не более 5–6 часов в сутки, а в 90 децибел (сопоставим с уровнем шума в метро) — максимум 4 часа в сутки», — рассказала врач.

Демьяновская отметила, что выйти за предел допустимого по уровню шума очень легко, поэтому врачи рекомендуют использовать для прослушивания музыки накладные наушники с шумоподавлением, которые предупреждают, когда громкость звука превышает границы безопасного.

«Особенно вреден длительный громкий звук при использовании наушников-вкладышей. Если же вы предпочитаете слушать музыку через колонки, можно определять уровень шума при помощи домашнего децибелометра», — резюмировала специалист.